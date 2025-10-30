Гелікоптери вже пофарбували у камуфляжні кольори індійської армії.

Український важкий транспортний літак Ан-124 "Руслан" доставить нові ударні гелікоптери AH-64E Apache, які призначені для Сухопутних військ Індії. Про це повідомив фотограф KIWA Spotter, який опублікував фото процесу завантаження трьох гелікоптерів у літак у місті Лейпциг (Німеччина), передає "Мілітарний".

На світлинах можна побачити, що гелікоптери вже пофарбували у камуфляжні кольори індійської армії. Один з них має бортовий номер IA7105, що свідчить про його приналежність до нової партії.

"Попередні машини цієї серії - з номерами IA7101, IA7102 та IA7103 - доставили до Індії у липні 2025 року. Поставка виконується в межах контракту між Індією та компанією Boeing на суму 600 мільйонів доларів США", - додали у матеріалі.

Відео дня

Як пише "Мілітарний", угода, підписана 2020 року, передбачає передачу шести ударних гелікоптерів AH-64E Apache для армійської авіації країни.

"Планувалося, що техніка прибуде до Індії у травні-червні 2024 року, проте постачання затрималося майже на півтора року через логістичні труднощі. У межах програми модернізації армійської авіації в індійському місті Джодхпур створено 451-шу вертолітну ескадрилью, яка прийматиме нові Apache", - підкреслили у виданні.

За словами експертів, головним завданням ескадрильї стане підтримка сухопутних військ, ураження бронетехніки ворога та прикриття власних підрозділів у випадку бойових дій.

"Гелікоптери AH-64E Apache вирізняються високою маневровістю, потужним озброєнням і сучасними системами наведення, що забезпечують ефективну роботу вдень і вночі", - додали у "Мілітарному".

Крім того, такі машини перебувають на озброєнні і Повітряних сил Індії, які першими отримали такі гелікоптери за попереднім контрактом.

Відомо, що нині Повітряні сили Індії мають у своєму складі 22 гелікоптери AH-64E Apache, які вже активно використовуються у бойовій підготовці та навчаннях.

Літак Ан-124 "Руслан" - що відомо

Ан-124 "Руслан" - це радянський/український важкий транспортний літак, розроблений компанією "Антонов". Вперше він піднявся у небо у 1982 році у Києві, має вантажопідйомність до 150 тонн та максимальну швидкість до 865 км/год.

Ан-124 до побудови та появи Ан-225 "Мрія" був найбільшим літаком у світі, позбавивши цього титулу американський C-5 Galaxy. Після того, як "Мрію" було знищено, він залишається найважчим літаком, другим у світі літаком з вантажопідйомністю після Boeing 747-8 та найбільшим військовим транспортним літаком.

У 2024 році журналіст Сет Міллер повідомляв, що український Ан-124 врятував графік запусків супутників Starlink.

"SpaceX терміново потрібна пара подовжувачів сопел MVac у Флориді. Компанія зафрахтує літак Ан-124, щоб доставити їх з Лос-Анджелеса", - написав тоді він.

Зазначається, що подовжувачі вакуумних сопел були необхідні для майбутнього запуску Falcon 9 з групами Starlink 6-57 і 6-58, запланованого на 7 та 12 травня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: