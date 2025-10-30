За їхніми словами, антропогенне глобальне потепління не тільки збільшило інтенсивність, а й імовірність виникнення потужного урагану.

Згідно з дослідженням, ймовірність виникнення урагану "Мелісса" збільшилася вчетверо через зміну клімату. Про це пише Sky News.

За оцінками AccuWeather, на Ямайці збитки та економічні втрати від урагану можуть становити 22 мільярди доларів, а відновлення може зайняти десятиліття або більше.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона підрахували, що у світі без зміни клімату слабший ураган завдав би приблизно на 12% менше шкоди. За їхніми словами, антропогенне глобальне потепління не тільки збільшило інтенсивність, а й імовірність виникнення потужного урагану.

Відео дня

Вони також виявили, що зміна клімату, спричинена насамперед спалюванням нафти, газу та вугілля, збільшила швидкість вітру урагану "Мелісса" на 7% (18 кілометрів на годину). Вчені стверджують, що в більш прохолодному світі без зміни клімату ураган типу "Мелісса" обрушувався б на Ямайку раз на 8000 років. Але в сучасних умовах, з потеплінням на 1,3°C, ймовірність його виникнення збільшилася вчетверо, і тепер така подія очікується раз на 1700 років.

Зазначається, що Ямайку зараз чекає масштабна операція з надання допомоги приблизно 400 000 постраждалих, причому 70% населення країни проживає в межах 5 кілометрів від моря.

Професор Ральф Тумі, директор Інституту Грентема при Імперському коледжі Лондона, заявив:

"Антропогенна зміна клімату, вочевидь, зробила ураган Мелісса сильнішим і руйнівнішим. У майбутньому ці шторми стануть ще більш руйнівними, якщо ми продовжимо перегрівати планету, спалюючи викопне паливо".

Співавторка, докторка Емілі Теокрітофф, зазначила: "У міру наближення до COP30 це стає суворим нагадуванням як про економічну логіку скорочення викидів зараз, так і про моральний імператив якнайшвидшого збільшення міжнародного фінансування для компенсації втрат і шкоди, а також для адаптації в найуразливіших країнах".

Ураган "Мелісса"

Ураган 5 категорії, що обрушився на Ямайку у вівторок, пронісся Карибським регіоном із вітром зі швидкістю до 300 кілометрів за годину, а також торкнувся Гаїті, Домініканської Республіки та Куби, залишивши після себе десятки загиблих і спричинивши масштабні руйнування.

Вас також можуть зацікавити новини: