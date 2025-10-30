Зниженню експорту нафтопродуктів могла посприяти також погана погода.

Експорт нафтопродуктів з Російської Федерації у жовтні впав до найнижчого рівня за час повномасштабної війни на тлі зупинок нафтопереробних заводів через удари українських дронів та посилення західних санкцій, повідомляє Bloomberg.

За даними компанії Vortexa, протягом перших 26 днів жовтня РФ у середньому експортувала 1,89 мільйона барелів нафтопродуктів на добу.

"Це найнижчий показник принаймні з початку 2022 року", - зазначає видання.

Попри невелике зростання експорту дизельного палива, загальний обсяг експорту нафтопродуктів знизився через падіння постачань лігроїну та мазуту, особливо з балтійських портів після атак на експортний хаб Усть-Луга.

За даними видання, морський експорт дизельного палива та газойлю з Росії у жовтні зріс на 2% у порівнянні з вереснем - до приблизно 740 000 барелів на день. Водночас експорт лігроїну, сягнувши у вересні багатомісячного мінімуму, у жовтні впав ще на 3% у порівнянні з попереднім місяцем – до 317 тисяч барелів на добу. До того ж експорт мазуту скоротилися на 10% у порівнянні з вереснем - до 710 000 барелів на день - найнижчий показник за останні три місяці.

Видання додає, що на експорт нафтопродуктів могли вплинути несприятливі погодні умови, які спостерігалися в останні дні у портах. До того ж нові американські обмеження стосовно "Лукойла" та "Роснефти" збільшили ризики для російського експорту нафтопродуктів

"Остання хвиля обмежень додала нової невизначеності, змусивши трейдерів маневрувати між маршрутами платежів і термінами рейсів напередодні наближення терміну введення санкцій США 21 листопада", - додають журналісти.

Удари по НПЗ та санкції США проти Росії - останні новини

Через результативні удари українських дронів по російським нафтопереробним заводам, станом на кінець вересня в РФ відпочивало 38% потужностей НПЗ, що посприяло зменшенню експорту нафтопродуктів та збільшенню експорту нафти.

Ситуація для російського енергоекспорту ускладнилася після запровадження нових американських санкцій. 22 жовтня США запровадили масштабні санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть".

Адміністрація Дональда Трампа підготувала додаткові обмеження, які можуть бути застосовані, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить вести війну в Україні, але США хочуть аби Європа посилила тиск на РФ.

