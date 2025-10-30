За словами Юсова, засоби ППО розміщені у всіх великих російських містах, а також довкола стратегічно важливих об’єктів.

Сподіваючись захистити свій військово-промисловий та паливно-енергетичний комплекси від українських ударів, Росія намагається "залатати дірки" у своїй протиповітряній обороні. Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов.

За його словами, для цього росіяни поєднують застарілі радянські зразки з технікою, яку видає за "новітню".

"Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні - ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 "Вітязь", - зазначив він.

Відео дня

Юсов розповів, що засоби ППО розміщені у всіх великих російських містах, а також довкола стратегічно важливих об’єктів.

"Окремо прикриваються серйозні промислові об’єкти, які становлять цінність, об’єкти військово-промислового комплексу або об’єкти, які мають певне політичне значення", - пояснив представник ГУР.

Він стверджує, що попри це, Україна продовжує майже щоденно завдавати руйнівних ударів по стратегічно важливих об’єктах російського ОПК. Юсов додав:

"Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у РФ становить від 18% до 20% - це надзвичайно великі цифри".

Удари по РФ - деталі

Раніше анатик Роберт Сілі писав, що вторгнення РФ в Україну перетворюється на далекобійну ракетну війну, оскільки обидві сторони прагнуть отримати військову перевагу.

За його словами, Україна прагне підірвати здатність Росії фінансувати війну, знищуючи її нафтопереробні підприємства, руйнуючи її порти і, як наслідок, порушуючи життя цивільного населення. Росія націлена на цивільні цілі, а Україна - насамперед на економіку.

Вас також можуть зацікавити новини: