Саміт Трампа і Путіна скасували через жорсткі вимоги РФ щодо України, - FT

Рішення про скасування саміту ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії, кажуть джерела.

Запланований Будапештський саміт між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним було скасовано через те, що Росія відмовилась від компромісів щодо її вимог до України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані дипломатичні джерела. Рішення про скасування саміту в Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії.

Причиною скасування стало те, що Москва надіслала до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які Вашингтон не був готовий прийняти, зазначає видання.

Відео дня

Будапештський саміт скасовано - головні новини

Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із диктатором Путіним у Будапешті. Точної дати він не назвав, проте сказав, що вона відбудеться найближчим часом.

Втім, вже 21 жовтня стало відомо, що саміт у Будапешті скасовано. Підготовку до нього поставлено на паузу після невдалої розмови між держсекретарем США Рубіо і міністром закордонних справ РФ Лавровим.

В Угорщині ж зазначали, що такі заяви не відповідають дійсності, а підготовка зустрічі не зупинялася. Глава МЗС Петер Сіярто, зокрема, заявляв, що в адміністрації Трампа не відмовилися від ідеї проведення саміту з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Водночас президент Володимир Зеленський, що Україна готова до мирних переговорів будь-де, зокрема й в Угорщині, якщо вони будуть ефективними. Втім, премʼєр-міністр цієї країни Віктор Орбан не демонструє жодного позитиву щодо України.

Вас також можуть зацікавити новини: