Принаймні два російські літаки прилетіли до Латакії в Сирії.

Росія відновила польоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви. Країни активно працюють над відновленням відносин після повалення диктатора Башара Асада, пише Bloomberg.

За даними сервісу Flightradar24, принаймні два російські літаки прилетіли в Латакію в Сирії, де розташована авіабаза Хмеймім. 26 жовтня транспортний літак Іл-62М ВПС Росії вилетів із Лівії до Латакії, а потім до Московської області, а літак Ан-124-100 "Руслан" із 24 жовтня тричі приземлявся на авіабазі. Ба більше, останній рейс було здійснено 29 жовтня.

В агентстві додали, що інформацію про відновлення польотів між країнами підтвердила особа, близька до Кремля. Зазначається, що РФ покладається на свої бази в Сирії.

В агентстві вважають, що втрата будь-якої з баз стала б серйозним стратегічним ударом для російського диктатора Володимира Путіна. Журналісти нагадали, що два тижні тому глава РФ зустрівся з нинішнім лідером Сирії Ахмедом Аш-Шараа в Москві. На порядку денному стояло питання про майбутнє російських баз.

РФ зазнала невдачі в переговорах із Сирією про військові бази - що відомо

Раніше стало відомо, що Росія не досягла домовленостей із Сирією щодо долі своїх військових баз. У Сирії заявили, що призупинили дії угод, підписаних режимами російського і сирійського диктаторів Володимира Путіна і Башара Асада.

У Syrian Arab News Agency зазначили, що домовленості обговорювали під час візиту президента Сирії Ахмеда Аш-Шараа до Москви, де він зустрічався з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили питання про долю Башара Асада, який переховується в РФ. Також говорили про майбутні відносини та перспективи співпраці.

