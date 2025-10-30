На таку російську війну повинна бути належна реакція світу, вважає президент.

Росіяни 30 жовтня вдарили по Словʼянській тепловій електростанції (ТЕС), внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Кілька годин тому був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", - сказав президент.

За його словами, весь день в Україні "від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини і Вінницької області" після нічного масованого російського удару працюють енергетики.

Відео дня

"Були, на жаль, влучання, і мішень - енергетика. Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, було важко протидіяти", - зазначив Зеленський.

Нічний масований удар РФ по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, окупанти били по енергетичній інфраструктурі. У Запоріжжі було влучання у гуртожиток, постраждали 11 людей, серед яких шестеро дітей. На Київщині у Борисполі поранено жінку 36 років. Крім того, Укрзалізниця повідомила, що в результаті знеструмлення, яке виникло через ворожий обстріл, затримувалася низка потягів.

Стало відомо, що у лікарні померла 7-річна дівчинка, яка постраждала під час удару росіян по Ладижину на Вінниччині. Її доставили до медзакладу у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя дитини, але, на жаль, врятувати не вдалося.

Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян. За їхніми даними, ППО збила або подавила 623 ворожі цілі, а загалом було виявлено 705 засобів повітряного нападу – 52 ракети та 653 БпЛА різних типів. Зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях в різних регіонах України.

Вас також можуть зацікавити новини: