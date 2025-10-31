Saab готується до збільшення виробництва винищувачів через інтерес України й можливі зміни у канадській програмі F-35.

Шведська компанія Saab розглядає можливість відкриття нового виробничого майданчика для винищувачів Gripen у Канаді — крок, який може стати відповіддю на зростання інтересу з боку України.

Як повідомляє CityNews, на саміті Aerospace Summit в Оттаві міністр промисловості Канади Мелані Жолі назвала це "хорошою новиною" та підтвердила переговори з Saab щодо поглиблення співпраці, яка вже охоплює спільні проєкти на базі літака дальнього радіолокаційного виявлення Global Eye.

"Канада є ключовим ринком для підтримки глобального зростання попиту", — заявив президент Saab Canada Саймон Керролл.

Saab уже має партнерські відносини з канадськими компаніями у сфері виробництва Global Eye: збірка відбувається в Міссісазі, а фінальна установка радарів і сенсорів — у Швеції.

Компанія прагне збільшити свої виробничі потужності — як у Європі, так і в Північній Америці. Це пов’язано не лише з очікуванням контракту з Україною, а й з можливими змінами у канадській оборонній програмі.

Раніше Saab брала участь у тендері на заміну канадських CF-18 (F/A-18), пропонуючи будівництво Gripen на території Канади, однак тоді програла Lockheed Martin із винищувачем F-35.

Нині Оттава переглядає контракт на закупівлю 88 F-35 і не виключає варіант змішаного флоту — частково F-35, частково Gripen.

Угода про Gripen для України

Минулого тижня Швеція та Україна підписали лист про наміри щодо постачання до 150 винищувачів Gripen, хоча сам контракт поки не укладено.

Шведський багатоцільовий винищувач JAS-39 Gripen від Saab є ідеальним варіантом для України, а також досить надійним для довгострокової експлуатації. Таку думку висловив український льотчик Вадим Ворошилов із позивним Karaya.

