Брязкання 'ядеркою': Путін і Трамп занурюють світ у непередбачувану еру, - CNN

Після хвастощів Кремля про "непереможну" торпеду "Посейдон" Трамп наказав відновити випробування американської ядерної зброї — уперше за десятиліття.

У світі знову запахло холодною війною. Лише через кілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін похвалився успішним тестом нової ядерної торпеди "Посейдон", президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону розпочати випробування американської ядерної зброї, пише CNN.

"Я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами", — заявив Трамп.

Його заява з’явилася напередодні зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але президент США підкреслив, що рішення "не має стосунку до Китаю", а пов’язане "з іншими" — очевидний натяк на Москву.

Відео дня

"Посейдон" і "Сатана-2": кремлівська демонстрація сили

Під час візиту до військового шпиталю в Москві Путін повідомив, що Росія вперше випробувала ядерну торпеду "Посейдон" — зброю з ядерним двигуном, яка, за його словами, має "неперевершену дальність понад 9000 км" і "практично неможлива для перехоплення".

"Потужність "Посейдона" значно перевищує наші найсучасніші міжконтинентальні ракети", — заявив російський лідер.

Він також натякнув на швидке розгортання міжконтинентальної ракети "Сармат" (відомої як "Сатана-2") — системи, яку вважають найсмертоноснішою у світі.

Це вже друге за тиждень хизування Кремля новими видами зброї. Напередодні Путін повідомив про успішне випробування крилатої ракети "Буревісник", що працює на ядерному паливі та здатна літати "майже без обмежень у часі й відстані".

Хоча експерти сумніваються у технічній життєздатності таких систем, ядерна риторика Кремля має цілком очевидну мету — тиск на Захід і Україну.

Від дипломатії до демонстрації сили

Аналітики зазначають, що Москва використовує ядерні заяви не лише для залякування, а й як інструмент політичного впливу — спосіб примусити Вашингтон і союзників до поступок у питанні України.

Коли Путін не побачив бажаних результатів, він, за повідомленнями, організував демонстраційні "навчання ядерної тріади", показово запустивши ракети з суші, моря та повітря.

Трамп відреагував тоді стримано:

"Путіну не варто цим хвалитися. Йому потрібно закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а триває вже четвертий рік".

Але нове оголошення про випробування "Посейдона" стало останньою краплею — і, схоже, підштовхнуло Білий дім до рішення відновити власні ядерні тести, уперше за десятиліття.

Новий небезпечний баланс

Термін дії останнього великого договору про контроль над ядерними озброєннями — СНО-III — спливає у лютому 2026 року. Без нової угоди обидві держави опиняться в умовах фактичної гонки озброєнь.

"Те, що, можливо, було задумано Кремлем як спосіб підкріпити свої аргументи щодо України, можливо, занурило нас усіх у нову, небезпечну та непередбачувану еру", - підсумувало видання.

Брязкання ядерною зброєю - що відомо

Вчора Трамп оголосив про негайний початок випробувань ядерної зброї. За його словами, він доручив Пентагону провести випробування американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами.

Як пише NYT, Трамп може розв'язати руки Китаю та РФ. Як висловився старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда, якщо США відновлять ядерні випробування, це фактично дасть Китаю та Росії карт-бланш на відновлення ядерних випробувань повної потужності, чого жодна із країн не робила протягом багатьох років.

Водночас ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, підірвуть його спроби здобути Нобелівську премію миру, а також призведуть до непотрібної ескалації, пише The Washington Post.

Вас також можуть зацікавити новини: