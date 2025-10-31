За попередньою інформацією, ніхто не постраждав – усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

В ніч на 31 жовтня Росія знову завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській та Харківській областях. Є пошкодження рухомого складу, затримується потяг, повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що у Сумах ворог вдарив по пасажирському депо – пошкоджено та знищено господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ оперативно подали підмінні вагони. В "УЗ" зауважують, що поїзд вирушив за графіком.

Водночас пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової Харківської області. Відтак, поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

Відео дня

"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав – усі працівники вчасно перейшли до укриттів", - додали у компанії.

Оновлено о 8:20. Віце-прем'єр з відновлення Кулеба показав наслідки російських ударів по залізниці Сумщини та Харківщини.

"Ворог всю ніч обстрілював критичну та цивільну інфраструктуру, житлові будинках на Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині та Одещині. Це цілеспрямовані удари по життю українців, по транспортних артеріях країни. Продовжуємо відновлювальні роботи", - зазначив Кулеба.

Атака на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в четвер, 30 жовтня, російські окупанти нанесли щонайменше п'ять ударів по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі міста Суми.

За даними місцевої влади, було влучання у житловий будинок. Є постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: