Опитування показують, що Україна знову стає пріоритетом для республіканців.

Опитування показують, що підтримка президента України Володимира Зеленського серед американських громадян-виборців Дональда Трампа зростає після зниження до критичного мінімуму на початку цього року.

Як пише The Wall Street Journal, у березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського. Однак через російську дезінформацію, спрямовану проти нього, звинувачення Трампа та власні помилки українського президента цей показник впав до 19% до березня 2025 року.

Однак зараз Зеленський змінив тактику, і це більш ніж подвоїло його рейтинг серед виборців Трампа за останні сім місяців, зазначає WSJ.

"З червня опитування, проведене Ukraine Freedom Project, показало 22-відсоткове зростання підтримки військової допомоги серед релігійних консерваторів і 18-відсоткове зростання серед республіканців, які щотижнево відвідують церкву... Чому це важливо? Наше опитування республіканців на праймеріз у жовтні показало, що 78% республіканців, яким подобається Зеленський, також виступають за військову допомогу Україні", - пише видання.

Путін надав Зеленському послугу

Як зазначає видання, завдяки більш стратегічним комунікаціям Зеленського, республіканці ясно розуміють, хто перешкоджає дипломатії Трампа. У результаті близько 64% виборців-республіканців вважають Путіна перешкодою до припинення вогню, і лише 13% вказують на Зеленського.

Дії Путіна нарешті показали республіканцям, що Росія є загрозою, пише WSJ. Так, 92% виборців-республіканців на праймеріз стурбовані вторгненням російських безпілотників до Європи. Крім того, 76% стурбовані тим, що Росія або Китай можуть атакувати США за допомогою безпілотників.

Для закріплення успіху Зеленському необхідно продовжувати перемагати і говорити про перемогу з консервативними ЗМІ.

Так, тільки 11% виборців-республіканців вважають, що Україна переможе, до того, як дізнаються про українські успіхи.

"В України навряд чи є власний флот, і вона знищила 35% Чорноморського флоту Росії. Удари України по території Росії знищили до 27% російських нафтопереробних потужностей. Операція "Павутина" вивела з ладу російські літаки на 7 мільярдів доларів на чотирьох авіабазах за допомогою українських безпілотників на 100 000 доларів. Отримавши таку інформацію, половина республіканців визнають перемогу України, а 85% з них виступають за військову допомогу Україні", - пише WSJ.

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп знову заявив, що війна між Україною і Росією буде врегульована, але він визнав, що недооцінив наскільки важко це буде.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що важко робити прогнози щодо термінів закінчення війни в Україні, однак зараз настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії.

