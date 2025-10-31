Причина скорочення такої кількості біженців не була вказана.

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила кількість біженців, яку щорічно приймає в країну, повідомляє CNN.

Видання зазначає, що зі 125 000 тепер ця кількість становитиме до 7500 осіб. Більше того, основну квоту буде виділено під білих південноафриканців. Тобто скорочення складає в понад 15 разів.

При цьому, причина такого скорочення кількості біженців порівняно з минулорічним лімітом, встановленим за часів президента-демократа Джо Байдена, не була названа. Видання додає, що США раніше приймали сотні тисяч людей, які втікали від війни та переслідувань з усього світу.

Зазначається, що цю новину було опубліковано в четвер, 30 жовтня, у повідомленні в Федеральному реєстрі. Раніше агентство Associated Press повідомляло, що адміністрація розглядає можливість прийняти лише 7500 біженців, переважно білих південноафриканців.

Видання посилається на дані в меморандумі, що прийняття 7500 біженців протягом 2026 фінансового року було "виправдано гуманітарними міркуваннями або іншим чином відповідає національним інтересам".

В матеріалі підкреслюється, що скорочення квоти є черговим ударом по програмі, яка до недавнього часу користувалася підтримкою обох партій. Примітно, що президент США Дональд Трамп призупинив дію програми в перший день свого президентства.

Зазначається, що з того часу до країни прибула лише невелика кількість біженців, переважно білих південноафриканців. Частину біженців також приймали у рамках судових розглядів, щоб дозволити їм в’їзд до США під час призупинення програми.

В лютому поточного року адміністрація Трампа оголосила програму для африканерів та вказала, що білі африканські фермери стикаються з дискримінацією та насильством вдома. Проте уряд Південної Африки заперечує ці характеристики.

Вказується, що по всій країні гуманітарні та імміграційні організації були змушені скоротити штати через різке зниження потоку біженців за цією програмою.

Видання не виключає, що в довгостроковій перспективі зменшення ліміту може вплинути на майбутні імміграційні та гуманітарні програми в США та на політику щодо підтримки біженців.

Біженці з України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи Елла Лібанова вважає, що всі країни, в яких наразі проживають українські біженці, зацікавлені в їхній асиміляції. Вона пояснила, що в європейських країнах характерне "старіння" населення, не вистачає робочої сили. Лібанова зазначила, що в ці країни приїжджають християни, миролюбні, працелюбні, освічені. До того ж, вона додала, що третина мігрантів з України – це діти до 18 років. Тому, на її думку, можливо, влада і не зацікавлена, а от бізнес зацікавлений в цих людях.

Також ми писали, що уряд Німеччини проводить розслідування ситуації із виявленням сотень громадян Угорщини, які зареєструвалися як українські біженці. Ще взимку 2022/23 років міграційні служби федеральної землі Баден-Вюртемберг помітили, що серед біженців з України були люди, які не спілкувалися українською мовою. В урядовому циркулярі Міністерство внутрішніх справ Баден-Вюртемберга зазначило, що ці люди спілкувалися виключно угорською мовою й навіть потребували перекладача з цієї мови. Під час опитування деякі шукачі притулку заявляли, що їхнє фінансове становище в Угорщині було жахливим, тому вони видали себе за біженців з України.

