Контрнаступальна операція під Добропіллям мала зупинити наступ РФ, але вона "не пройшла успішно".

Ситуація в Покровську та агломерації дуже складна, росіяни намагаються накопичувати особовий склад у місті та витискати Сили оборони. Про це в етері "Radio NV" заявив Роман Костенко - народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також він зазначив, що росіяни намагаються перекрити логістичні шляхи з-за допомоги дронів та зробити таким чином оточення Сил оборони, які знаходяться у Покровську.

"Багато хто розумів, що з тими темпами й тими ресурсами, які задіюють росіяни безпосередньо на цьому напрямку, втрата Покровська - це давно було питання часу. І все, що ми робили, це було питання того, щоб пригальмувати просування росіян", - сказав Костенко.

Нардеп додав, що з 2022 року російські окупанти не змінили своєї стратегічної цілі - повне захоплення Донецької та Луганської областей в адміністративних кордонах.

"Тому це логічно, що ворог буде там тиснути. І при більшому ресурсі ворог потихеньку просувається. Звичайно, там були там деякі помилки, могли на них ми вплинути або не могли, це вже з військової точки зору потрібно оцінювати. Але ворог просувається симетрично по цьому напрямку, намагаючись захопити цю територію", - додав Костенко.

Він зазначив, що Сили оборони докладають усіх зусиль, щоб зупинити наступ РФ в районі Покровська. Однак перевага наразі на боці росіян. Народний обранець пояснив:

"Чи можна зараз зробити так, щоб ворог не просувався далі? Пам'ятаєте отой контрнаступ, про який президент говорив нещодавно, що ми ведемо контрнаступ на Добропільському напрямку. Оцей контрнаступ мав пригальмувати просування ворога. Там стояли десантні бригади, але ворог там зайняв серйозну оборону. Ну, наскільки ми бачимо, що цей контрнаступ не пройшов успішно і ворог все-таки продовжує просуватись. Я думаю, що всі експерти розуміли, що Покровськ - це питання часу. Питання стояло тільки якого часу. Зараз бачимо, битва входить в таку заключну фазу".

Водночас він наголосив, що українському командуванню необхідно ухвалити "правильні рішення" щодо ситуації в Покровській агломерації.

"Це щодо оборони правильної, щодо управління вогнем, знищення більшої кількості росіян. Ну і ні в якому разі не допустити оточення і залишення там наших підрозділів, якщо доведеться. Звичайно, потрібно зробити все, щоб не було оточення", - сказав Костенко.

Ситуація в районі Покровська: важливі новини

Раніше про те, що Україні слід ухвалювати "непопулярні рішення" щодо Покровська заявляв Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки. Він зазначив, що РФ на прикладі Бахмуту не хоче вступати у міські бої й планує оточити Покровськ.

"Кому текст не зрозумілий: не загубить даремно хлопців заради політики і громадської думки", - закликав "Флеш".

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни намагаються закріплюватися у міській забудові Покровська. Він також наголосив, що жодного "блокування" міста зі сторони російських окупантів немає.

