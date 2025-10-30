31 жовтня графіки відключень світла діятимуть усю добу: в 'Укренерго' розповіли деталі

Рішення прийнято у звязку зі складною ситуацією в енергосистемі.

В усі регіонах України в п'ятницю, 31 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі будуть почергово відключати світло. Також застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що світло вимикатимуть з півночі останнього дня жовтня і до початку першого дня листопада.

Диспетчери енергосистеми уточнили, що обмеження застосовуватиметься в обсязі від 0,5 до 3 черг. При цьому максимум відключень заплановано у період з 16:00 до 18:00.

Для промисловості графіки обмеження потужності будуть застосовуватися також протягом усього дня.

"Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця", - зазначили в "Укренерго".

У компанії додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, та порадили стежити за інформацією на офіційних сторінках енергокомпаній.

Оновлено. Компанія ДТЕК оприлюднила графік відключень на Одещині на завтра. Згідно з ним, мешканці Одеси та області 31 жовтня почергово залишатимуться без світла протягом 4-7 годин, а вимикати електрику планують розпочати з початком доби.

Мешканці Київської області, відповідно до графіку, 31 жовтня почергового залишатимуться без електропостачання від 4 до 8 годин.

Як і в Одеській області, на Дніпропетровщині 31 жовтня світло почнуть вимикати з початком нової доби. Згідно з графіком, який оприлюднив ДТЕК, мешканці міста та області, почергово, протягом доби залишатимуться без світла від трьох з половиною до восьми годин.

Як і на Дніпропетровщині, у Києві вимикати електрику почнуть з початком доби. Згідно з графіком, який оприлюднила компанія ДТЕК, 31 жовтня кияни по черзі сидітимуть без світла від 3,5 до 8 годин.

Атаки РФ на енергетику України та відключення світла

В ніч на 30 жовтня Росія вчергове масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Головною ціллю ворога знову були об’єкти енергетики. В результаті удари зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

Через атаки ворога у більшості областей України було запроваджено графіки аварійних відключень, які, згодом змінилися на погодинні

За кілька годин Міненерго повідомило про скасування графіків погодинних відключень. Водночас у відомстві зазначили, що до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Однак по обіді погодинні відключення електроенергії повернулися.

