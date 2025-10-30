Він описується як "ідеальний подарунок для юних патріотів і майбутніх підкорювачів неба".

Іграшкова копія іранського безпілотника "Шахед", який Росія активно використовує для атак на Україну, продається дітям на російському сайті електронної комерції. Про це пише CBS News.

Зазначається, що на сайті Ozon, який часто називають російським Amazon, цей невеликий пінопластовий дрон продається як копія "Герані-2" (російське позначення іранського безпілотника "Шахед"). В описі зазначено, що товар "підходить для дітей від 6 років і старше", і стверджується, що він розвиває "координацію, точність і уяву". Також він описується як "ідеальний подарунок для юних патріотів і майбутніх підкорювачів неба".

Примітно, що іграшку, яка продається за 350 російських рублів (близько 180 гривень), можна оснастити петардами на кінчику, які вибухають під час удару, імітуючи те, як справжні безпілотники "Шахед" летять до цілі й вибухають під час удару.

Усі відгуки про товар, представлений на сайті, позитивні. Один із коментаторів написав:

"Класна іграшка, мій син у захваті, я теж замовив ще феєрверків".

Інший коментатор зазначив, що це "чудова іграшка і вона зовсім як справжня".

Зазначається, що Росія - не єдина, хто продає іграшкові копії бойових безпілотників: на сайтах електронної комерції по всьому світу представлений широкий асортимент інших моделей.

Війна в Україні - використання "Шахедів"

Далекобійні іранські безпілотники "Шахед" широко використовуються під час вторгнення Росії в Україну, де вони атакують об'єкти цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. Відносно низька вартість і можливість польоту на малих висотах зробили їх улюбленою зброєю Росії з серпня 2022 року.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, ключова проблема "Шахедів" полягає в їхній кількості, що робить її більш небезпечною, ніж балістика.

