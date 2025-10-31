Мер міста підтвердив влучання в багатоповерхівку, він повідомив про двох постраждалих в результаті російської атаки.

В четвер, 30 жовтня, російські окупанти нанесли щонайменше п'ять ударів по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі міста Суми, повідомив в своєму Telegram-каналі виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

Оновлено в 0:28: Кобзар підтвердив, що Росія завдала удару по багатоповерхівці в Зарічному районі міста.

"Наразі відомо про двох постраждалих — медики надали їм необхідну допомогу", - написав мер міта.

Відео дня

Він зазначив, що інформація про поранених уточнюється.

"Вибухи, які ви чули в місті, — це влучання по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Зафіксовано п’ять ударів", - написав він.

Також Кобзар додав, що за попередньою інформацією, в результаті російської атаки є постраждалі.

"Залишайтеся за можливості в укриттях, атака триває", - проінформував він миістян.

До повідомлення Кобзар додав світлину, на якій видно пожежу вдалині.

Кореспонденти видання Суспільне Суми повідомили, що російські окупанти влучили в багатоповерхівку та опублікували фото з місця події, на якому видно пожежу на верхніх поверхах багатоповерхівки.

"На місці удару по багатоповерхівці у Сумах вирує пожежа", - йдеться в підписі під фото.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 30 жовтня російські окупанти масовано атакували територію України безпілотниками та ракетами. В Міненерго розповіли, що Росія завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Через наслідки атаки, в більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. В Запоріжжі постраждало 11 людей, серед яких - 6 дітей. Зазначається, що влучання сталося в гуртожиток.

Також ми писали, що в Чернігові російські війська завдали удару по телевежі, внаслідок чого споруда зазнала пошкоджень. У міськраді поінформували, що з метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та щоб забезпечити безпеку містян, буде проведено роботи зі стабілізації конструкції. Вказується, що жителів міста попередили, що не варто наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: