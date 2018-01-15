"Зіпсувати все": російський політолог описав подальшу тактику Путіна проти України

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що президент РФ Володимир Путін вважає за краще діяти несподівано — "наскочив", відібрав, вкусив, коли ніхто не готовий, і повернувся.

Лідер Росії "завжди грає там, де від нього не чекають", розповів експерт на чаті в "Главреді".

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"І НАТО, і країни Балтії, і Україна вже розуміють, чого від нього можна очікувати, і саме тому там нічого не відбудеться. Путін вважає за краще діяти несподівано — "наскочив", відібрав, вкусив, коли ніхто не готовий, і повернувся. Зокрема, так сталося і з Кримом", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "Україна була катастрофічно не готова до цього, як і Захід, нікому і в голову не могло таке прийти, тепер — всі готові". "Тому Україні і іншим потрібно готуватися, витрачати більше грошей на озброєння, але не боятися", — вважає аналітик.

"Якщо Путін знає, що його десь чекають зі зброєю, він туди не полізе — це буде занадто дорого для нього у всіх сенсах, оскільки це спричинить за собою політичні, дипломатичні та фінансові витрати, а також людські втрати. Думаю, що зовнішньополітичний "мачизм" Путіна себе вичерпав", — додав Орєшкін.

"Дай Бог, зараз Путіну з Сирією закінчити. Він би і хотів вивести звідти війська, та не дуже виходить. У будь-якому випадку, на мій погляд, війни в старому сенсі цього слова — та, яка супроводжується пересуванням танків, армійських корпусів, літаків, з Україною вже не буде", — сказав експерт.

Політолог вважає, що "буде "гібридне" прагнення зіпсувати все, що можна зіпсувати, щоб Україна, не дай Бог, не показала Росії позитивний приклад того, як можна розвиватися при демократії".

"У цьому сенсі з боку України виходить серйозна загроза для Путіна. Тому він буде намагатися будь-яким способом розворушити і підтримати українських екстранаціоналістів і українських "ліваків" — будь-яких людей, які розхитують систему. Також будуть і обстріли через лінію розмежування, і диверсії... Але військових операцій не буде, бо Україна до цього готова", — стверджує він.