Це пов’язано із боротьбою з корупцією: євродепутат розповіла, чи є загроза втрати безвізу для України
Депутат також сподівається, що на наступний період макрофінансової допомоги від ЄС Україна виконає всі необхідні вимоги.
Депутат Європарламенту Ребекка Гармс сподівається, що Євросоюз не призупинить безвізовий режим для українців.
Про це Ребекка Гармс заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Мені шкода, що ЄС призупинив виплату макрофінансової допомоги Україні (600 мільйонів євро - Ред.) через проблеми у процесі реформ і невиконання умов, з приводу яких ми досягли домовленостей. Бо Україні потрібні гроші і фінансова підтримка, я бачу це і чую від людей. Я вважаю це хоча й сумним, проте необхідним кроком ЄС", - заявила вона.
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Депутат сподівається, що на наступний період макрофінансової допомоги Україна виконає всі необхідні вимоги.
"Щодо безвізового режиму, то справді його функціонування передбачає виконання деяких умов, які пов’язані з боротьбою з корупцією та певними реформами. Але я дуже сподіваюся, що того, чого ми досягли як свободи для українців в ЄС, ми не торкатимемося", - додала Гармс.
Раніше стало відомо, що Міжнародний валютний фонд бачить значні ризики з боку доходів і видатків державного бюджету України на 2018 рік.