Це пов’язано із боротьбою з корупцією: євродепутат розповіла, чи є загроза втрати безвізу для України

17:48, 15 січня 2018
Політика
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Депутат також сподівається, що на наступний період макрофінансової допомоги від ЄС Україна виконає всі необхідні вимоги. 

Ілюстрація / REUTERS

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс сподівається, що Євросоюз не призупинить безвізовий режим для українців.

Про це Ребекка Гармс заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Мені шкода, що ЄС призупинив виплату макрофінансової допомоги Україні (600 мільйонів євро - Ред.) через проблеми у процесі реформ і невиконання умов, з приводу яких ми досягли домовленостей.  Бо Україні потрібні гроші і фінансова підтримка, я бачу це і чую від людей. Я вважаю це хоча й сумним, проте необхідним кроком ЄС", - заявила вона.

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Депутат сподівається, що на наступний період макрофінансової допомоги Україна виконає всі необхідні вимоги.

"Щодо безвізового режиму, то справді його функціонування передбачає виконання деяких умов, які пов’язані з боротьбою з корупцією та певними реформами. Але я дуже сподіваюся, що того, чого ми досягли як свободи для українців в ЄС, ми не торкатимемося", - додала Гармс.

Раніше стало відомо, що Міжнародний валютний фонд бачить значні ризики з боку доходів і видатків державного бюджету України на 2018 рік.

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Теги: #безвіз для України#безвіз в Україні#боротьба з корупцією в Україні#втрата безвізу