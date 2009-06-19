Голів МЗС Польщі та Німеччини намагалися не пустити до Тимошенко?

В Україні намагалися не допустити зустрічі глав міністерств закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО та Німеччини Франка-Вальтера ШТАЙНМАЄРА з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як пише Gazeta Wyborcza, міністри після прибуття до Києва 17 червня несподівано дізналися, що зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, яка була запланована першою в програмі їх візиту, відбудеться на годину пізніше. Тому міністрів завезли на екскурсію до Києво-Печерської лаври, яка не була запланована програмою візиту.

За даними газети, коли відвідини Лаври почали затягуватись, міністри зрозуміли, що їм може не вистачити часу на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, а представники українського МЗС, пише газета, які їх супроводжували, прямо запропонували відмінити зустріч з прем’єром.

«Президент України вводив в оману глав МЗС Німеччини та Польщі напевне для того, аби вони не встигли зустрітись з прем’єром України», - відзначає газета.

За даними видання, коли глави МЗС заявили, що будуть змушені скоротити зустріч з Президентом, то В.ЮЩЕНКО негайно знайшов час для того, аби їх прийняти.

Газета також написала, що представники української влади намагалися відкласти приїзд польського та німецького міністрів до України, й візит відбувся лише завдяки наполегливості німецької сторони.

«З Києва ми радше отримували сигнали, аби його (візит) відкласти», - сказав газеті дипломат.

Згідно з програмою візиту глав МЗС Польщі та Німеччини, яка є в розпорядженні УНІАН, зустріч з В.ЮЩЕНКОМ мала відбутися об 11.30.

Зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО була запланована на 16.00, і після неї міністри мали ще провести зустріч з народним депутатом та одним із кандидатів на посаду Президента України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. На кожну із зустрічей було зарезервовано близько години.

На жаль, УНІАН поки що не вдалося прокоментувати цю новину в МЗС Польщі.

Водночас, в МЗС України не захотіли коментувати цю авторську газетну публікацію.

А в Посольстві Польщі в Україні нашому агентству повідомили, що всі передбачені програмою візиту заходи відбулися, і зауважили, що їм невідомо, чому польський кореспондент зробив такі висновки, оскільки зустріч глав МЗС Німеччини та Польщі з Ю.ТИМОШЕНКО була запланована на 16.00 і о цій же годині розпочалася. В Посольстві порадили звернутися до автора статті.