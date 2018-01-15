Яценюк: завтрашнє голосування за закон про реінтеграцію - тест на відданість національним інтересам

«Очікую, що завтра всі українські політики поставлять правду та Україну вище, ніж власні амбіції, дріб’язкові непорозуміння чи інтереси спонсорів», - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, коментуючи заплановане на завтра голосування в Парламенті законопроекту №7163 про реінтеграцію окупованих територій.

«Завтра, 16 січня, Верховна Рада має пройти принциповий тест на відданість національним інтересам - народним депутатам належить ухвалити законопроект №7163 про реінтеграцію окупованих територій», - написав Арсеній Яценюк.

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Він наголосив, що Парламент «мусить нарешті чітко закріпити правові оцінки»: «Росія - агресор. Бойові дії на Донбасі - не внутрішній конфлікт, а оборонна війна з Росією. Крим і Донбас - окуповані росіянами».

«Законодавче визнання цих фактів поширить на Кремль міжнародно-правові обов’язки окупанта», - написав лідер «Народного фронту».

Такий закон, підкреслив він, потрібен для оборони країни, розширення міжнародних санкцій проти Кремля, для мирного процесу й відшкодування збитків за збройну агресію та окупацію.

«Очікую, що завтра всі українські політики поставлять правду та Україну вище, ніж власні амбіції, дріб’язкові непорозуміння чи інтереси спонсорів», - наголосив Арсеній Яценюк.