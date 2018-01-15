Генерал-губернатор Канади зустрінеться в Україні з Порошенком та канадськими військовими

Генерал-губернатор Канади Жулі Пейєтт здійснить візит до України та Латвії з 17 до 19 січня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Читайте такожГройсман подарував Трюдо українські шкарпетки (відео)

"В ході візиту генерал-губернатор зустрінеться з президентом України та президентом Латвії. За підтримки канадських місій у Києві та Ризі, генерал-губернатор зробить наголос на можливостях для подальшого співробітництва з метою зміцнення відносин Канади з обома країнами", - сказано в повідомленні.

Також вона відвідає канадських військових, які служать в Україні в рамках операції Збройних сил Канади «Об’єднувач».

Прем'єр-міністр Канади Трюдо заявив: "У Канади відмінні відносини з Україною та Латвією. Ми продовжимо підтримувати ці дві країни шляхом сприяння постійній стабільності в регіоні. Візит генерал-губернатора допоможе у подальшому зміцнити політичні та торговельні зв'язки і підтвердити нашу дружбу".

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року МЗС Канади вело перемовини з міжнародними партнерами щодо миротворчої місії на Донбасі.