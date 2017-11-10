МЗС Канади веде перемовини з міжнародними партнерами щодо миротворчої місії на Донбасі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє, що активно проводить перемовини з міжнародними партнерами щодо розміщення миротворчої місії на сході України з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться у заяві дипломата.

"Наш уряд є непохитним у своїй підтримці народу України та територіальної цілісності України. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму Росією, безперервне насильство та безперервну підтримку бойовиків на сході України", - заявила Фріланд.

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"По усьому світу Канада стоїть на чолі перемовин з рядом країн щодо життєздатності та ефективності миротворчого та поліцейського компонентів в Україні", - підкреслила голова МЗС Канади.

За її словами, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо порушував це питання з президентом України Петро Порошенком та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Я особисто вивчала доцільність та перспективи такої місії з президентом та прем'єр-міністром України, з державним секретарем США, із спеціальним представником США Куртом Волкером та з генеральним секретарем ООН на минулому тижні. За останні декілька тижнів, я провела розмови з декількома європейськими урядами та торкнулася цього важливого питання з усіма ними", - наголосила Фріланд.

"Наш уряд займає центральне місце у міжнародних зусиллях з метою підтримки України і ми наполегливо працюємо для того, аби забезпечити, що будь-які миротворчі зусилля гарантуватимуть Україні суверенітет і територіальну цілісність. Очолювана Канадою багатонаціональна бойова група у Латвії, як частина посиленої передової присутності НАТО, є прикладом лідерства Канади та незмінної відданості регіональній безпеці", - наголосила глава канадського МЗС.

У цьому зв'язку вона сказала, що український народ може покладатися на незмінну та непохитну дружбу та підтримку Канади.