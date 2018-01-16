Біля Верховної Ради посилено заходи безпеки та встановлено металеві рамки

Біля будівлі Верховної Ради України посилено заходи безпеки, встановлено металеві рамки.

Як передає кореспондент УНІАН, металеві рамки встановлено з боку перетину вулиці Грушевського та Садової — лише на пішохідній частині вулиці. Їх мають проходити ті, хто бажає пройти на територію довкола парламенту.

Правоохоронці біля рамок здійснюють огляд речей.

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Також додаткові сили правоохоронців зібрано по периметру будівлі Верховної Ради.

Водночас біля парламенту, на перетині Грушевського та Шовковичної, кілька десятків людей зібралися на мітинг. Вони тримають, зокрема, прапори України та плакати з символікою громадської організації “Вільні люди”.

Серед їхніх гасел, зокрема, “конфіскувати власність бандитів Януковича”. Інший транспарант говорить про їхню вимогу ухвалити закон “Про захист української державності від проявів колабораціонізму” (№7425).

Рух на цій ділянці дороги дещо ускладнено, але він відбувається.