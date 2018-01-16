Політолог назвав ймовірні кроки Путіна у відповідь на постачання Україні Javelin

США нададуть Україні системи Javelin лише в тому випадку, якщо будуть впевнені, що Київ не буде використовувати американське озброєння в наступальних операціях, а лише як засіб оборони.

Про це заявив російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Главред".

Разом з тим президент РФ Володимир Путін може реагувати на такий крок США розхитуванням балансу на Донбасі, підкреслив політолог.

"Він буде робити якісь кроки у відповідь на Донбасі, наприклад, вводити на ці території своє озброєння, звалюючи відповідальність на протилежну сторону. Все це виглядає цілком передбачувано", — вважає Орєшкін.

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Він пояснив, що стратегія Путіна полягає в тому, що він робить різкі ходи, щоб створити для себе більш вигідну переговорну позицію.

"Логіка приблизно така: "Ми готові повернутися до попереднього стану, якщо ви підете нам назустріч. Наприклад, ми вивели своїх спостерігачів з Центру з контролю (СЦКК, — ред.) "ЛНР" і "ДНР", але, якщо ви хочете, щоб ми їх повернули, давайте домовлятися про розподіл спостерігачів тільки уздовж лінії розмежування". Це — свого роду шантаж. Захід це прекрасно бачить і розуміє, причому знає, що ресурси Путіна вельми обмежені. Захід і Україна вже достатню кількість разів стикалися з такими діями Путіна, щоб зрозуміти, що вони означають. Не потрібно на це особливо звертати увагу", — додав Орєшкін.