"Люди одне одного вбивають, їсти нічого": політолог розповів, що зараз росіяни думають про Україну

Російський політолог Дмитро Орєшкін розповів, яке зараз викликає відчуття Україна у його співвітчизників.

Про це пише "Главред".

"Зараз у них (росіян — ред.) відчуття, що в Україні розвалилося все, що запанував повний бардак, люди одне одного вбивають, їсти нічого, і грошей немає", — говорить експерт.

Читайте такожПєсков знову заперечив участь Росії в подіях на Донбасі

Політолог вважає, щоб змінити думку росіян про Україну, нам потрібно нарощувати свою політичну та економічну міць, підвищувати обороноздатність.

"Я від душі бажаю удачі, тому що вважаю дуже важливим для Росії, якщо Україна зможе показати позитивний приклад всупереч прямій протидії Путіна. Це було б дуже наочно для моїх співвітчизників, — підкреслив Орєшкін.