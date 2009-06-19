Уряд таки збирається переглядати бюджет?

Кабінет міністрів України ініціює перегляд державного бюджету України на 2009 рік.

Як повідомляє тижневик «Комментарии:», наступного тижня депутатам буде запропоновано розглянути зміни до закону про бюджет на поточний рік. Уряд вважає за необхідне збільшити Резервний фонд, розмір якого зменшиться після фінансування заходів з ліквідації повені на Західній Україні. Одночасно Верховна Рада може відкорегувати й інші дохідно-витратні статті бюджету з метою його оптимізації.

За інформацією видання, одним із додаткових джерел фінансування скарбниці можуть стати надпланові надходження за рахунок підвищення акцизів на пиво. Депутати вже прийняли закон, що збільшує їх з 34 до 60 копійок за літр, що, за прогнозами Міністерства фінансів України, дозволить залучити до держбюджету додатково 260-280 млн. грн. "Комментарии:" вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може підписати його, якщо парламент вилучить з документа норми, що обумовлюють спрямування частини коштів на власні потреби (зокрема, на 97 млн. грн. документом збільшується фінансування апарату Верховної Ради).

Крім того, за розрахунками Мінфіну, до бюджету можна додатково збирати 300-400 млн. грн. щомісячно за рахунок відновлення імпортних поставок автомобілів і побутової техніки, які припинилися після введення 13-процентної надбавки до мит на ці товари. У пакеті бюджетних правок уряд збирається подати на розгляд ВР законопроект, що обумовлює відміну діючої надбавки до мит.

Надходження від введення 2-процентної цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для бюджетних установ і організацій, промислових і інших споживачів (ця новація також може з`явитися в проекті бюджетних правок) дозволить Кабміну частково інвестувати бюджетну програму з розвідувального й експлуатаційного буріння для введення в експлуатацію нових родовищ вуглеводневої сировини.

Кабмін також збирається збільшити витрати на компенсацію НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і його реалізації на виробництво теплової енергії для населення - на 6,1 млрд. грн. (з 1,6 до 7,7 млрд. грн)., пише тижневик.

Крім того, уряд має намір ініціювати зміни до законів про держбюджет і про державну підтримку аграрного сектору, які дозволять Аграрному фонду здійснити закупівлю за рахунок коштів спеціального фонду на Аграрній біржі дизельного пального і мінеральних добрив для потреб сільськогосподарських товаровиробників. Для цього Кабмін запропонує віднайти необхідний ресурс за рахунок заморожування витрат на компенсацію кредитних ставок для аграріїв і кошти, передбачені в держбюджеті на фінансування закупівель сільськогосподарськими товаровиробниками мінеральних добрив.

Також, за інформацією "Комментариев:", в уряді розглядають можливість урізати фінансування інвестиційних програм. Зокрема, перерозподілити 0,6 млрд. грн., запланованих на будівництво 393 інфраструктурних проектів соціально-культурного характеру (школи, дитсадки, лікарні, стадіони, спортивні школи), на фінансування захищених статей скарбниці.

Як повідомляв УНІАН, Президент України неодноразово називав державний бюджет на 2009 рік нереальним і наполягав на його перегляді.

6 травня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що на сьогодні немає підстав для перегляду державного бюджету, оскільки він наповнюється з перевиконанням плану.

На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 183,698 млрд. грн.), видатки – 267,32 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 193,285 млрд. грн.). Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлений на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема, дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлений на рівні 192,924 млрд. грн. (на 31 грудня 2008 року цей показник був запланований на рівні 89,138 млрд. грн.).

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.