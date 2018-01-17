Начальники Генштабів країн НАТО відзначили значні зрушення у реформуванні ЗСУ – Муженко

Начальники Генеральних штабів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили одностайну підтримку незалежності і суверенітету України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО заявив українським журналістам начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко за результатами засідання Військового комітету НАТО за участю начальників Генштабів збройних сил країн-членів Альянсу.

Муженко зауважив, що він поінформував колег про безпекову ситуацію в Україні. «Була засвідчена одностайна підтримка України, її незалежності та суверенітету, всіма без виключення начальниками генеральних штабів, які були присутні на засіданні», - констатував він.

Другим питанням, яке розглядалося на засіданні, Муженко назвав реформування Збройних сил України. «Вони відзначили значні позитивні зрушення в питанні реформування ЗСУ. Було окреслено кілька стратегічних напрямків, питання отримання допомоги, співпраці з країнами НАТО. По всіх цих напрямках була озвучена одностайна підтримка і відзначені значні зрушення, заявлено щодо подальшої спільної роботи для реформування ЗСУ, надання допомоги ЗСУ, в тому числі, і матеріальної», - деталізував він.

Муженко також повідомив, що Україна отримала «дуже потужну підтримку від Туреччини». «Йдеться про надання гуманітарної, дорадчої допомоги, питання створення логістики ЗСУ, питання матеріальної допомоги», - уточнив він.