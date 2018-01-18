Рада заборонила росіянам купувати держпідприємства в Україні

Верховна Рада України прийняла закон про приватизацію державного майна з правкою, яка забороняє юридичним і фізичним особам - резидентам Росії брати участь в приватизації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку правку підтримав парламент в ході другого читання документа.

Глава Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Володимир Іванчук перед голосуванням за закон зачитав правку, згідно з якою покупцями об'єктів приватизації не можуть бути власники 10% і більше акцій, які є резидентами держави-агресора.

«Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабміну, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора... і фізичних осіб - громадян та/або резидентів держави, визнаного Верховною Радою державою-агресором», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про приватизацію державного майна, основною метою якого є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої та великої приватизації.