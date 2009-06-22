У Держдумі РФ не виключають повторення газової кризи

Віце-спікер Державної думи РФ Валерій ЯЗЄВ не виключає повторення газової кризи цією зими через невирішеність фундаментальних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Берліні, виступаючи на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій Німецькою радою із зовнішньої політики (неурядовою організацією).

“Об’єктивно слід визнати, що можливість повторення кризи існує і сьогодні. Тому що залишаються фундаментальні причини”, - сказав він.

За словами віце-спікера, до таких причин належать транзитний монополізм України, через яку постачається більша кількість всього російського газу, що експортується до ЄС, соціально-економічна та політична ситуація в Україні, а також відсутність ефективних міжнародних регуляторів.

В цьому контексті В.ЯЗЄВ зазначив, що підписання у березні Брюссельського меморандуму між Україною та ЄС лише посилює монополізм України на ринку транзиту російського газу.