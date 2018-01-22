Лавров стверджує, що Росія не отримувала поправок до поданого нею проекту резолюції ООН щодо миротворців на Донбасі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія не отримувала поправок до поданого нею проекту резолюції ООН про розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю виданню «Коммерсант».

За словами глави МЗС, ніхто не хоче починати конкретно обговорювати пропозиції Росії щодо миротворців.

Відповідаючи на запитання журналіста: «Американці начебто запропонували свої поправки (до проекту резолюції ООН - УНІАН). Чи йде їх обговорення?», Лавров сказав, що РФ не отримувала відповідних пропозицій.

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«Ні, поправок нам ніхто не пропонував, а ми якраз хочемо поправок. Я розмовляв з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, з нашими французькими, німецькими колегами. Вони кажуть, що це дуже правильний і хороший крок, але потрібно щось ще. Добре, давайте сядемо, ви нам скажіть, що і як, ми подивимося, наскільки це відповідає цілям реалізації мінських домовленостей. У будь-якому разі в самому проекті резолюції записано те, що ми повинні бути абсолютно віддані принципом «Комплексу заходів», який передбачає узгодження всіх дій між Києвом, Донецьком і Луганськом. Нам відповідають, що треба подумати, як ще щось зробити. Але «пара йде в свисток», ніхто з нами не сідає і не починає обговорювати», - стверджує Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2017 року президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін висловив згоду на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН Порошенко заявив, що гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви є її бажанням легалізувати своїх «маріонеток» на Донбасі і заморозити конфлікт назавжди. Він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

13 листопада в Белграді (Сербія) відбулася зустріч спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі. «Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звичайно. Але все-таки три - не дорівнює нулю. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков.

Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.

9 січня 2018 року постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив думку, що через позицію РФ зрушень найближчим часом у питанні введення миротворчих сил ООН на сході України не буде.