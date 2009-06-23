Баррозу спеціально тисне на Україну і Росію?

Питання поставок газу через Україну є надзвичайно важливим для країн ЄС і, швидше за все, змусить Євросоюз допомогти Україні у пошуку коштів на оплату російського газу для уникнення чергового газового конфлікту.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН у Польщі експерт Фонду Баторего (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

«Транзит газу – це першочергова для Євросоюзу справа. Це дає шанс, що гроші знайдуться», - сказав він, коментуючи звернення української влади до представників Євросоюзу з проханням виділити 4 млрд. доларів кредиту для розрахунку за газ з Росією.

Експерт відзначив, що не дивується словам Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, який заявив, що ЄС не може бути відповідальним за розрахунки України за російський газ.

Водночас, на його думку, Ж.БАРРОЗУ своїм виступом хотів «натиснути» на українську і російську владу, аби вони знайшли порозуміння.

«Ми постійно знаходимося в ситуації непевності... ЄС знає це і натискає на Україну та Росію, аби не допустити цього (чергової газової кризи)», - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він визнав, що українській владі буде нелегко здобути кредитні ресурси в умовах світової економічної кризи, і зауважив, що у нинішніх умовах Україна не має іншого виходу.

Аналітик відзначив, що Україна повинна уже зараз докласти максимум зусиль для того, аби в перспективі увійти в єдиний газовий ринок Євросоюзу, який планується створити.

Для цього у першу чергу необхідно забезпечити прозорі відносини у газовій сфері, дотримання європейських правил на цьому ринку, здійснити модернізацію газотранспортної системи, а також реалізовувати програми енергозбереження, зазначив Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

На переконання експерта, приєднання в майбутньому до єдиного газового ринку ЄС дозволить вирішити найголовніші українські проблеми у цій сфері, але це справа не близького майбутнього. Він зауважив, що всередині Євросоюзу тривають дискусії на тему створення єдиного газового ринку.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ не став коментувати умови, на яких Україна може отримати кредит на оплату російського газу.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на саміті 18 червня не погодився на виділення Україні кредиту на оплату газу.

Євросоюз отримуює 20% імпортного газу через українську газотранспортну систему.