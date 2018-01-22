Російська влада поширювала "фейкові новини" ще сто років тому – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна координує зусилля з Європейським Союзом в питанні протидії російській пропаганді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистого зібрання з нагоди Дня соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки сьогодні в Києві.

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За його словами, технологією поширення «фейкових новин» російська влада володіла ще 100 років тому. «Колишній голова уряду УНР Ісаак Мазепа писав, що більшовики мали рацію, коли згодом хвалилися, що Україну вони опанували не так збройною силою, як силою своєї пропаганди серед дезорієнтованих українських мас», - сказав Порошенко.

Він відзначив важливість протидії російським фейкам в українському інформаційному просторі. «Іноді їх не без задоволення тиражує наша опозиція, час від часу на них клюють навіть ті медіа, які позиціонують себе як глибоко українські, патріотичні і європейські», - додав Порошенко.

«Відповідь на запитання, як боротися з російською пропагандою, яка підриває суверенітет і демократію в усьому світі (зараз це вже визнано), шукають на рівні Євросоюзу, на рівні його окремих країн-членів, і ми координуємо наші зусилля зовні з нашими партнерами. А всередині країни я розраховую на саморегуляцію і пропозиції з боку української медіаспільноти", - зауважив глава держави.