Реакція Москви на закон про деокупацію підтверджує його правильність – Порошенко
Президент наголосив, що агресору не подобається, коли його називають агресором.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що реакція Москви на закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163) підтверджує його правильність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час урочистого зібрання з нагоди Дня соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки сьогодні в Києві.
Президент підкреслив, що агресору не подобається, коли його називають агресором. «Дивна річ. Окупанту неприємно, коли на окупацію кажуть окупація. На злодієві шапка горить, і він хоче уникнути міжнародної відповідальності за свої злочини», - наголосив Порошенко.
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«Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми прийняли правильний закон», - додав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).
Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.
Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.
Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.
Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.
Того ж дня в МЗС РФ назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон "перекреслює" Мінські домовленості. "Закон про реінтеграцію, якщо підходити з юридичних позицій, перекреслює Мінські домовленості", - сказав Лавров.