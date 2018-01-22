У США найближчими днями опублікують інформацію про нові санкції проти російських олігархів та чиновників

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що у Сполучених Штатах Америки найближчими днями опублікують інформацію про нові санкції проти російських олігархів та чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава зовнішньополітичного відомства на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

Говорячи про запровадження нових обмежувальних заходів проти російських олігархів і чиновників, Клімкін пообіцяв, що відповідна публікація прізвищ цих осіб відбудеться «найближчими днями».

«Тобто, спочатку будуть опубліковані відповідні дані, і потім вони будуть структуровані», - сказав глава МЗС.

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«І дуже важливо використати цей тиск на Росію для того, щоб працювати для деокупації Донбасу, і деокупації Криму, на чому хочу наголосити. Це спрямовано не тільки на Донбас. Це послідовний і системний тиск на Російську Федерацію», - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США.

У листопаді міністр закордонних справ України Клімкін заявив, що Міністерство фінансів США в січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

16 грудня глава українського МЗС висловив переконання, що санкції проти російських олігархів із оточення президента РФ Володимира Путіна змусять Росію погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.

12 січня 2018 року в Мінфіні США заявили, що ще відпрацьовується список російських олігархів, стосовно яких найближчим часом можуть бути введені санкції. При цьому, за даними російської газети «Коммерсантъ», під нові санкції США можуть потрапити понад 50 олігархів, наближених до вищого керівництва РФ.