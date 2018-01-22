Волкер розповів, коли він відвідає Україну і зустрінеться з Сурковим

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер 24-25 січня планує відвідати Україну, а 26 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах зустрінеться з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Про це він сказав в коментарі українській службі «Голосу Америки».

Повідомляється, що в середу, 24 січня, Волкер поїде на cхід України, щоб ознайомитись з ситуацією в регіоні, а потім 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

Читайте такожЛавров стверджує, що Росія не отримувала поправок до поданого нею проекту резолюції ООН щодо миротворців на Донбасі

Також, в п’ятницю, 26 січня у Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Під час переговорів сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

Волкер назвав “кроком назад” минулу зустріч з помічником Путіна Сурковим, що відбулась 13 листопада у Белграді. Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

“Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі”, - сказав Волкер про переговори з Сурковим в листопаді.

Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер сподівається, що його наступна зустріч із помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим відбудеться в січні 2018 року.