Волкер сподівається зустрітися з Сурковим в січні

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер сподівається, що його наступна зустріч із помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим відбудеться в січні 2018 року.

Про це спецпредставник США сказав в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

"Вона ще не призначена, я сподіваюся, що вона відбудеться в січні. Ми зараз намагаємося знайти дату, яка підійде нам обом", - зазначив Волкер.

Також він сказав, що США ніколи не визнають анексію Криму Росією.

"Ми не визнаємо захоплення Криму Росією, його заявлену анексію. На щастя, в Криму не ведуться активні військові дії, як на Донбасі, тож нам треба зосередитися на вирішенні проблем у тих місцях, де йдуть бої. Й Мінські угоди дають можливості для цього, нам просто потрібно побачити, що положення договору дотримуються, чого ми поки не спостерігаємо. Із Кримом, я думаю, на нас чекає довгий період розбіжностей із приводу його статусу", - заявив Волкер.

За його словами, РФ повинна виконати своє зобов'язання в рамках Мінських угод і деокупувати Донбас.

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"Щодо Криму, я думаю, нам доведеться ще довго мати розбіжності. І, врешті-решт, Росії потрібно переглянути й зайняти нове місце в контексті архітектури європейської безпеки. Що стосується Донбасу, то тут простіше. Росія вже заявила, що в рамках Мінських угод вона згодна рано чи пізно повернути Україні суверенітет над її територіями. Так що це питання того, як потрапити з однієї точки в іншу. І це питання не зміни заявленої позиції Росії, а пошуку шляху перетворення цієї позиції на реальність", - зазначив Волкер.

Також він додав, що запроваджені західними країнами санкції проти РФ через війну на Донбасі не будуть скасовані, поки Україна не відновить свою територіальну цілісність.

"Санкції, як європейські, так і американські, відносяться до різних категорій. Є санкції, накладені за заявлену анексію Криму. Є санкції, накладені пізніше за вторгнення на Донбас. Є санкції в рамках «Закону Магнітського». Є санкції за втручання Росії в американські вибори. І це все різні групи санкцій. Найбільш жорсткі санкції були накладені на Росію за недотримання Мінських угод, і, якби Росія вийшла з Донбасу, положення Мінських договорів були застосовані, й ми б побачили відновлення суверенітету України, тоді ці санкції були б зняті", - заявив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, з середини літа 2017 року Волкер і Сурков провели три зустрічі.

Остання відбулась 13 листопада в Белграді (Сербія). За її підсумками американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

Своєю чергою Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції за російським проектом резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців на Донбасі.

27 листопада Волкер заявив, що його зустріч із Сурковим 13 листопада стала "кроком назад" у плані обговорення розміщення миротворчої місії на Донбасі.