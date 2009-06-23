Тимошенко націлилася виграти ще один тендер

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує на розширення економічного співробітництва з Індією, зокрема у військово-транспортній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з Послом Індії в Україні Дебабратом САХОЮ, з яким прем`єр-міністр провела церемонію обміну контрактами на модернізацію 118 літаків Ан-32, поставлених до Індії 25 років тому.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що контракт на модернізацію цих літаків довгостроковий і в умовах кризи він є позитивним чинником для поліпшення економічної ситуації. Вона уточнила, що загальна сума контракту становить 3,5 млрд. грн.

«Цей контракт достатньо довгостроковий, і він передбачає модернізацію поступово всіх 118 літаків Ан-32, які є сьогодні в Індії», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в модернізації літаків візьмуть участь 9 українських підприємств, зокрема АНТК ім. Антонова і «Мотор-Січ».

Крім того, вона заявила, що Україна сподівається виграти тендер на постачання до Індії українських літаків Ан-74.

Також під час зустрічі з послом Індії Ю.ТИМОШЕНКО звернула його увагу на новий український пасажирський літак Ан-148.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна уклала контракт з Індією на ремонт і модернізацію 105 військово-транспортних літаків Ан-32 на суму близько 400 млн. дол.

За інформацією оборонного відомства Індії, це найбільша угода за всю історію двосторонніх відносин цих країн.

Домовленість про модернізацію великої партії транспортників було досягнуто за результатами міжнародного тендеру, який Київ виграв у лютому 2009 року.

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова співробітничає з Індією більш як 40 років. Літаки марки "Антонов" знайшли широке застосування в цій країні зі складними кліматичними умовами і численними високогірними аеродромами.

Особливе місце серед них займають Ан-32. Вони здатні здійснювати польоти з висотних аеродромів (до 4500 м над рівнем моря) в умовах спекотного клімату (до +55°С), а також мають низку інших високих характеристик.

Починаючи з 1984 р., до Індії було поставлено 118 таких літаків. Вони успішно виконують завдання, поставлені військовими і цивільними відомствами, авіакомпаніями. Гарні якості Ан-32 дозволили створити на його базі ряд модифікацій, зокрема, комерційний транспортний літак Ан-32Б і літак для гасіння лісових пожеж Ан-32П. Сьогодні «Антонов» спільно з індійськими підприємствами має намір працювати над модернізацією цих літаків.