У Партії регіонів готові вигнати двох міністрів з шістьох на черзі

Серед шести зареєстрованих у Верховній Раді України проектів постанов про звільнення міністрів фракція Партії регіонів гарантовано підтримає дві, по решті питання ще не обговорювалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам перший заступник фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що на сьогодні після ухваленої постанови про звільнення Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв’язку у парламенті залишилося ще шість зареєстрованих проектів постанов.

Це, зокрема, проекти постанов про звільнення міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА, міністра культури та туризму Василя ВОВКУНА, міністра промислової політики Володимира НОВИЦЬКОГО міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, а також міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА.

Як наголосив О.ЄФРЕМОВ, фракція Партії регіонів гарантовано підтримає постанови про звільнення з посад міністрів І.ВАКАРЧУКА та Ю.ЛУЦЕНКА.

Щодо інших кадрових рішень, за словами О.ЄФРЕМОВА, фракція іще питання не розглядала.

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, йому стало відомо, що сьогодні відбудеться засідання фракцій, які входять до парламентської коаліції, на якому будуть розглядатися питання щодо формування Кабінету міністрів.

За його словами, якщо таким чином буде звільнена половина складу Кабміну, то на діяльність уряду очікує «колапс».