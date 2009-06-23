У БЮТ вже заговорили про оскарження дати виборів Президента в КС

У Верховній Раді не виключають оскарження у Конституційному Суді призначеної сьогодні постановою парламенту дати проведення виборів Президента України - 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Він, зокрема, не виключив, що деякі політичні сили можуть оскаржити у Конституційному Суді цю постанову ВР.

За словами С.МІЩЕНКА, представники Конституційного Суду під час спілкування з ним сказали, що найбільш конституційною для проведення виборів Президента є дата 27 грудня 2009 року.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що 17 січня 2010 року є датою, яка найбільш відповідає правовій позиції, задекларованій Конституційним Судом.

«Саме з цієї правової позиції ми ухвалили рішення. Це є не політичне, а ближче правове рішення, яке спирається на рішення Конституційного Суду», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

На його думку, випробовувати ще раз призначену дату виборів Президента у КС не будуть жодні політичні сили, оскільки, за словами народного депутата, «вони всі мають юристів».

Як зазначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО, вірогідність позитивного результату при оскарженні постанови про призначення президентських виборів на 17 січня 2010 року наближається до нуля.