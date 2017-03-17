Портнов готується до масових судів проти українських правоохоронців

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов запропонував масово ініціювати судові процеси і обвинувальні вироки у французьких судах для десятків український слідчих і прокурорів, які свідомо фальсифікували матеріали кримінальних справ.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Увазі політиків, бізнесменів і людей, стосовно яких правоохоронними органами України здійснюється політично мотивоване вибіркове правосуддя по лінії Інтерполу і міжнародного розшуку. Пропоную оцінити доцільність і почати серію судових процесів щодо українських правоохоронців у французьких судах, де розташована штаб-квартира Інтерполу», - написав він.

На його думку, ключовою ідеологемою повинна стати «недостовірна кореспонденція за сфальшованими кримінальними справами, яка підписується правлячими українськими чиновниками і починає свій злочинний шлях в Україні, а закінчує у французькому Ліоні в офісі Інтерполу».

Читайте такожПортнов оприлюднив аудіо-фрагмент допиту Пашинського

Так, за його словами, стаття 226-10 КК Франції передбачає за донос або викриття, вчинені проти особи про факт, який призвів до застосування судових, адміністративних або дисциплінарних санкцій, адресований посадовій особі, яка може дати хід застосування санкцій, або передати в порядку ієрархії або компетенції, покарання у вигляді штрафу в розмірі 45 тисяч євро і п'яти років позбавлення волі.

«Це покарання жорсткіше бельгійського, що передбачає до шести місяців тюремного ув'язнення. Пропоную масово ініціювати судові процеси і обвинувальні вироки для десятків українських слідчих і прокурорів», - зазначає Портнов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що за позовом Портнова кримінальний суд Бельгії виніс вирок, яким визнав винним і засудив колишнього першого заступника Генерального прокурора України Олексія Баганця за умисне надання суду недостовірної інформації в 2014 році.