Четверо нардепів запропонували скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7499, яким депутати хочуть “вбити” кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення. Такий законопроект ініціювали народні депутати Владислав Данілін та Олександр Кірш (Народний Фронт), Геннадій Чекіта та Андрій Шинькович (БПП), повідомляє Центр протидії корупції.

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Депутати від правлячої коаліції пропонують звільнити чиновників від відповідальності за набуття або передачу іншим особам статків, походження яких він не може пояснити. Натомість, притягти потенційного корупціонера до відповідальності можна буде лише, якщо майно придбано незаконно, зазначає ЦПК.

“Зараз чиновника чекає покарання від двох до десяти років позбавлення волі за придбання, наприклад, автівки, вартість якої не відповідає офіційним доходам його сім′ї. У цьому і полягає злочин незаконного збагачення — пояснює Олена Щербан, керівник юридичного відділу Центру протидії корупції. — Натомість, законопроект пропонує встановити відповідальність чиновника виключно за незаконне набуття майна — наприклад, без належної угоди або довіреностей від власників майна. Таким чином, придбання державними службовцями чиновниками автівок та квартир, що коштують у сотні разів більше їх офіційного заробітку, якщо це зроблено офіційно, скажімо в автосалоні — не передбачатиме кримінальної відповідальності, якщо законопроект буде ухвалено парламентом”, — додає вона.

ЦПК зазначає, що законопроект №7499 також легалізує приховування корупційного майна чиновників через оформлення його на третіх осіб. За нинішнім законодавством чиновника чекає відповідальність навіть у разі, якщо він “запише” власну дорогу нерухомість на родичів, скажімо, тестя чи сестру, але залишатиметься її фактичним власником. Якщо законопроект №7499 буде ухвалено, популярна схема приховування дорогого майна чиновників буде легалізована, а конфіскувати таке майно стане неможливо.

Таким чином, законопроект №7499 повністю знищує відповідальність за незаконне збагачення. Адже ідея цієї статті Кримінального кодексу в тому, що сама по собі сама по собі наявність у чиновника статків, які не відповідають його офіційним доходам — це пряма ознака корупції, а отже — самостійний злочин. Саме криміналізація незаконного збагачення мала забезпечити швидку ідентифікацію і покарання корупціонерів.

Ухвалення цього законопроекту призведе до закриття сотень гучних кримінальних справ. Наприклад, буде закрито провадження проти голови Окружного адміністративного суду м. Києва Павла Вовка, який за версією слідства приховує коштовне майно та елітний будинок через фіктивне розлучення. Справу народного депутата Євгена Дейдея, вартість нового майна якого у 4 рази перевищує доходи його родини за його роботу депутатом. Змушені будуть закрити і провадження проти очільниці Державної аудиторської служби Лілії Гаврилової, непояснене майно якої коштує майже 10 мільйонів гривень. У всіх цих випадках чиновники більше не відповідатимуть на питання походження коштів і зможуть захиститися від відповідальності, просто законно оформивши придбання.

ЦПК нагадує, що кримінальну відповідальність за незаконне збагачення було запроваджено у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленого меморандумом.

Як повідомляв УНІАН, західні аналітики прогнозують, що Україна зіткнеться з підвищеним ризиком дестабілізації у 2018 році.