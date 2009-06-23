ВР ухвалила в новій редакції Бюджетний кодекс України

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 232 народних депутата із 436, зареєстрованих у залі.

Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів.

Майже в повному складі за даний закон проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина та КПУ, а з фракції НУ-НС його підтримали 33 народних депутати.

Закон передбачає формульний розрахунок трансфертів прямих взаємовідносин між державним бюджетом та безпосередньо бюджетами сіл, селищ та міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність12 тис. бюджетів замість 700, які існують сьогодні.

В сесійній залі тривала дискусія щодо того, чи приймати зазначений закон.

В.ЛИТВИН підкреслив, що народні депутати, дискутуючи, говорили не про потреби людей, а про те, “хто буде на президентських виборах мати підтримку серед тієї чи іншої категорії місцевого самоврядування».

За його словами, «одна частина, яка має опору в обличчі голів обласних і районних рад в ключових по населенню територіях, вимагає залишити все так, як було, а інша частина апелює до сільських і селищних рад, щоб знову залучитися підтримкою перед виборами».

За його словами, «це правда, про яку б ми мали говорити.

Під час доповіді заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ зазначив, що тепер «будемо будувати відносини напряму, тобто безпосередньо з державного бюджету здійснюватиметься перерахування міжбюджетних трансфертів за рішенням Верховної Ради України» до конкретних сіл, селищ та міст.