Черномирдін боїться в Європі ”на щось наступити”

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що трикутник Україна-Росія-ЄС не є любовним, тому жодна зі сторін не може програвати у взаєминах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на міжнародній науковій конференції «Україна – Росія – Європа».

«Росія і Україна в трикутнику Росія-Україна-ЄС не є конкурентами, на відміну від, скажімо, любовного трикутника», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що, на відміну від любовного трикутника, тут «не буде жодної сторони, яка може програти від взаємин».

Міністр нагадав, що недавно Європейський парламент «висловив перспективу» і сказав «нове слово» у відносинах між Україною та ЄС, запропонувавши Європейській Комісії розпочати діалог з Україною щодо угоди «про асоціацію». За його словами, «вперше один з провідних органів ЄС запропонував перенести наші відносини на концептуально новий рівень».

У свою чергу, виступаючи на конференції, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що Росія не може погодитися з тими, хто хоче «протиставити» її іншим країнам. За його словами, недоцільно ставити питання про співпрацю України або тільки з Росією, або виключно з ЄС.

В.ЧЕРНОМИРДІН також наголосив, що російська сторона не прагне стати членом Євросоюзу. «Нам якось незручно кудись вступати, а то можемо на щось наступити», - сказав Посол.

Він також підкреслив, що для Росії і Україна, і ЄС є досить важливими економічними партнерами. За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, РФ зацікавлена в тому, щоб Україна була «вільною, демократичною, багатою державою». Він вважає недостатнім товарообіг між Україною та Росією в 23 млрд. доларів. За словами Посла, товарообіг має становити як мінімум 50 млрд. доларів.