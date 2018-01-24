У МЗС назвали головну причину, через яку Україна не буде розглядатися потенційним кандидатом в НАТО

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наголошує, що Україна не буде розглядатися потенційним кандидатом на отримання членства в Організації північноатлантичного договору (НАТО) за відсутності прогресу у реалізації необхідних реформ, і зокрема до приведення Збройних сил України до стандартів Альянсу.

Про це вона сказала в ефірі «5 каналу».

"Що стосується НАТО, то зараз НАТО формує свій порядок денний щодо нових країн-членів. Розглядаються як Балкани, так і інші країни. І зараз, якщо Україна не покаже конкретного прогресу, то ми знову будемо поза цим колом країн, які розглядаються як потенційні кандидати на членство в НАТО", - заявила Зеркаль.

У цьому зв'язку дипломат послалася на слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який сказав, що Альянс стає для України пріоритетним завданням "з точки зору виконання наших планів, які традиційно виконуються не дуже якісно".

Вона додала, що в Альянсі відслідковують ситуацію в Україні.

"До 2020 року насправді залишилося дуже мало часу", - сказала Зеркаль.

Як відомо, Україна поставила собі амбітну мету привести Збройні сили до стандартів Альянсу до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року глава місії України при Північноатлантичному альянсі Вадим Пристайко заявив, що у НАТО не задоволені виконанням Україною Річної національної програми.

За словами українського дипломата, 8 листопада віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у штаб-квартирі НАТО провела зустріч з помічником генерального секретаря НАТО Алехандром Алваргонзалесом, де було обговорено останню оцінку виконання програми.

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"Я не хочу розкривати все обговорення, але можу сказати, що сторона НАТО не задоволена. І це було прямо сказано. Чим мені подобається НАТО – тут, на відміну від інших організацій, люди звикли говорити те, що є. Натівська сторона не задоволена результатами та темпами виконання РНП, і це вже не перший рік, це не перша Річна національна програма, яку можна було б навчитися виконувати більш ефективно", - сказав Пристайко.

16 січня голова Представництва Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков заявляє, що прогрес України у реалізації Річної національної програми співробітництва з НАТО у 2017 році обговорюватиметься в найближчі тижні.