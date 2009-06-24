Луценко: у мене достатньо впливових ворогів, і цим я горжуся

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що не тримається за крісло міністра і готовий піти у відставку, якщо на те буде обґрунтування.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«У мене достатньо впливових ворогів, і цим я горжуся: значить я принциповий міністр… І принципів своїх міняти не збираюсь. Я не боюсь втрачати посаду, я готовий до будь-якого розвитку подій», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, відповідаючи на запитання стосовно відставки міністра транспорту і зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО, Ю.ЛУЦЕНКО схвально висловився щодо подання з цього приводу, внесеного до ВР прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, оскільки глава уряду за чинним законодавством має це робити.

Також Ю.ЛУЦЕНКО критично висловився щодо позиції Й.ВІНСЬКОГО, який “робив заяви не в ході своєї діяльності”.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що з шести зареєстрованих у Верховній Раді проектів постанов про звільнення міністрів фракція Партії регіонів гарантовано підтримає дві – щодо міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА і Ю.ЛУЦЕНКА.

Також сьогодні ВР ухвалила рішення про відставку Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв’язку України за поданням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Перед цим відбулося голосування за звільнення Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв’язку згідно з поданою ним заяву про відставку, але це рішення не набрало необхідної кількості голосів.

Як заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, у випадку звільнення Й.ВІНСЬКОГО згідно з поданою ним заявою за ним зберігались би всі соціальні виплати та пільги.