На Майдані шукають бомбу: Президію ФПУ евакуювали

У Києві через повідомлення про мінування будинку проведено евакуацію учасників засідання Президії Федерації профспілок України.

Про це УНІАН повідомили в медіа-центрі ФПУ.

За його інформацією, сьогодні, 24 червня, у Києві, у Будинку спілок на Майдан Незалежності, 2, розпочала роботу Президія Федерації профспілок України.

На порядку денному стоять питання про актуалізацію Угоди щодо співпраці між Федерацією профспілок України та Держгірпромнаглядом у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2008 рік, про утворення центру незалежних експертиз ФПУ з питань охорони праці, про реалізацію конституційного права на житло та забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту з боку держави.

Під час роботи Президії надійшло анонімне повідомлення про замінування Будинку спілок, повідомляє медіа-центр ФПУ.

Після прибуття вибухотехнічної служби та представників МНС було проведено евакуацію учасників засідання Президії, працівників апарату ФПУ та її членських організації.

Триває перевірка будівлі, повідомляє ФПУ.