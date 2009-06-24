На Майдані шукають бомбу: Президію ФПУ евакуювали

12:09, 24 червня 2009
Політика
2721 0

Анонімне повідомлення

У Києві через повідомлення про мінування будинку проведено евакуацію учасників засідання Президії Федерації профспілок України.

Про це УНІАН повідомили в медіа-центрі ФПУ.

За його інформацією, сьогодні, 24 червня, у Києві, у Будинку спілок на Майдан Незалежності, 2, розпочала роботу Президія Федерації профспілок України.

На порядку денному стоять питання про актуалізацію Угоди щодо співпраці між Федерацією профспілок України та Держгірпромнаглядом у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2008 рік, про утворення центру незалежних експертиз ФПУ з питань охорони праці, про реалізацію конституційного права на житло та забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту з боку держави.

Під час роботи Президії надійшло анонімне повідомлення про замінування Будинку спілок, повідомляє медіа-центр ФПУ.

Після прибуття вибухотехнічної служби та представників МНС було проведено евакуацію учасників засідання Президії, працівників апарату ФПУ та її членських організації.

Триває перевірка будівлі, повідомляє ФПУ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter