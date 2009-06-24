Експерти коментують конфлікт між Тимошенко та телеканалом "Інтер"

Політичні та медіа-експерти коментують конфлікт між Блоком Юлії Тимошенко та телеканалом "Інтер".

22 червня БЮТ виступив із звинуваченнями на адресу телеканалу «Інтер» в упередженості та необ`єктивності його інформаційної політики щодо уряду. PR-группа Polittech провела опитування серед медіа-експертів та політологів на тему «Наскільки виправдані претензії БЮТ до телеканалу «Інтер»?».

Експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Петро БУРКОВСЬКИЙ погоджується, що "проблема дійсно існує… Цілком очевидно, що між телеканалом «Інтер» і БЮТом давно склались непрості відносини. Це тягнеться ще з 2008 року, коли «Інтер» записав інтерв`ю з прем`єр-міністром України й видав його в ефір з купюрами. При цьому не погодивши його із прес-службою Кабміну. Політика «Інтера» відтоді не змінилася: телеканал однобічно висвітлює діяльність уряду, переважно, у критичному контексті. Подається лише одна позиція, іншої точки зору ніби не існує".

Директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ, зазначає, що "не говорив би в даній ситуації про БЮТ. Претензії до каналу «Інтер» є сьогодні, насамперед, з боку громадянського суспільства й експертного середовища. Якщо ми візьмемо інші канали, як приміром, Шустер-lіve, то на них, незважаючи на деяку незбалансованість, все-таки є й інші думки, різні точки зору. Так, як останнім часом подають на каналі новини, «Свобода на Інтері», простежується певна однобічність. Нинішня ситуація на «Інтері» нагадує мені часи до 2004 року".

Головний редактор сайту «Телекритика» Наталя ЛІГАЧОВА думає, що "в цілому претензії БЮТ до «Інтеру» виправдані. Проте, БЮТ у цій ситуації відстоює й свої інтереси: канал йому потрібний для власних цілей. А не для створення на базі «Інтера» суспільного телебачення, про що ця політична сила говорила". Водночас, на думку Н.ЛІГАЧОВОЇ, "атака на «Інтер» захлинулася. Про подальші дії «бютівців» мені складно щось сказати".

Телепродюсер Лаврентій МАЛАЗОНІЯ вважає, що "Навряд чи тут можна порушувати питання «виправдані» - «невиправдані». Це не справа БЮТ втручатися у політику каналу. Я не є захисником каналу «Інтер», але якщо їх (БЮТ) запрошують на ефір, вони можуть прийти й висловити там свою позицію. Але не ходити туди (за порадою політтехнологів) і таврувати телеканал зі сторони, це деякою мірою смішно".

У майбутньому це може перетворитися у більшу проблему, переконаний Л.МАЛАЗОНІЯ. "У випадку приходу БЮТ до влади, не виключено, що він почне «тиснути» на телеканали, що не подобаються цій політичній силі, як вони висвітлюють ті або інші події", - говорить медіа-експерт.

Політолог Ростислав ПАВЛЕНКО вважає, "що це частина боротьби БЮТ за телепростір. Але вагомих аргументів у протистоянні з «Інтером» у нього немає. Претензії політичної сили до каналу невиправдані. Скоріше, це питання політики, ніж бажання навести лад у цій справі".

Керівник центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО відзначає, що телеканал «Інтер» "досить довго веде персональну боротьбу з Юлією ТИМОШЕНКО. Можна навіть говорити про особисте протистояння Дмитра ФІРТАША з Ю.ТИМОШЕНКО. Сьогодні мова йде про загострення політичної війни. Тому цілком природнім є напруження у відносинах «Інтера» з БЮТ. Ну а на останньому ефірі «Інтера», мабуть, було сказане таке, що БЮТ не витримав. Очевидно були підстави для того, щоб БЮТ наніс удар у відповідь у вигляді заяви по телеканалу «Інтер».

* * * 22 червня прес-служба фракції БЮТ у Верховній Раді України розповсюдила заяву, в якій, зокрема, зазначалося, що "21 червня на телеканалі "Інтер”, що контролюється власником „РосУкрЕнерго” Дмитром ФІРТАШЕМ, був розіграний безпрецедентний істеричний шабаш, спрямований проти уряду, проти України". Фракція БЮТ вважає, що Д.ФІРТАШ, який рішенням уряду Ю.ТИМОШЕНКО "був примусово усунутий від тіньового газового бізнесу та непрозорих надприбутків, сьогодні кидає в бій свої останні резерви та ресурси, щоб за будь-яку ціну повалити уряд, створити в країні хаос, дестабілізацію та напругу, викликати у людей зневіру та розчарування і на цій хвилі – повернутися до корупційних та тіньових схем".

"Те, що робить сьогодні „Інтер”, може називатися однозначно – інформаційною диверсією проти Української держави, бо сповнений ненависті до всього, що пов’язане з урядом незалежної України. Фактично сьогодні канал став рупором антиурядових сил, який несе загрозу національним інтересам України", - зазначала фракція БЮТ і закликала всіх громадян України "не вірити „Інтеру”, не вірити ФІРТАШУ".