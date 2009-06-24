Вінський збирається стати альтернативою Тимошенко і Януковичу

Екс-міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ має намір формувати своє політичне об’єднання. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: “Думаю, найближчим часом ви почуєте про організацію, яку я буду формувати".

За словами Й.ВІНСЬКОГО, він хоче, щоб це "була організація, яка матиме на меті продовження демократичного вектору розвитку України. Бо є сьогодні загроза цьому напрямку, вона є очевидна, я думаю, для всіх”. За словами екс-міністра, другою позицією, на яку він звертатиме увагу, є забезпечення справедливості в Україні. “Це є моя політична позиція. Ви знаєте, що я соціаліст за переконанням, і формування засад соціально справедливого суспільства – це є моя принципова позиція. І я буду саме під ці два ключові меседжі, ключові позиції запрошувати людей формувати демократичну структуру”, - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що він має намір об’єднувати демократів в Україні для створення альтернативної політичної сили. “Я вважаю, що сьогодні є абсолютно нагальна необхідність для об’єднання всіх демократів і всіх людей, які проповідують принципи соціальної справедливості. Сьогодні вони розпорошені, вони не об’єднані, і моя політична позиція полягатиме в тому, щоб цих людей максимально об’єднати, сконцентрувати, щоб люди отримали сьогодні якусь певну альтернативу. На жаль, альтернатива, яка сьогодні пропонується у вигляді ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧА, я думаю, що вона є неприйнятною для України, і тому ми маємо шукати третій шлях”, - сказав він.

За словами екс-міністра, новий політичний проект він формуватиме з народними депутатами Геннадієм ЗАДИРКОМ та Володимиром КАПЛІЄНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня ц. р. прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягання до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням. Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Г.ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства «Укрпошта» на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито мав намір балотуватися в Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував цю заяву Ю.ТИМОШЕНКО, а 17 травня заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту і зв`язку України через серйозні розбіжності з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО «з політичних, кадрових, економічних питань, а також етики відносин між членами Кабінету Міністрів України». Також Й.ВІНСЬКИЙ подав заяву про вихід з партії “Батьківщина”. Він повідомив, що його заява про відставку з посади міністра означає, що він має намір вести активну політичну діяльність.

23 червня Верховна Рада України ухвалила рішення про усунення Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку України за поданням прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.