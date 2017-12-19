Екс-посадовець НАТО розповів, що може сприяти згоді Путіна на введення миротворців на Донбас

Спробою зірвати мінські угоди називають у США вивід Росією своїх спостерігачів з Донецької і Луганської областей України.

Водночас спецпредставник Держдепартаменту Курт Волкер продовжує вірити в можливість дипломатичного врегулювання ситуації, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми залишаємо відкриті канали зв’язку, в січні я збираюся знову зустрітися зі своїм російським візаві. Ми збираємо усі пропозиції щодо миротворців і обговоримо це з росіянами, а також французськими та німецькими представниками", - розповів він.

Читайте такожРФ відкликала своїх представників з СЦКК одразу перед загостренням ситуації на Донбасі - Волкер

Американці вважають, що миротворча місія ООН може посприяти завершенню війни на Донбасі, однак шлях до появи блакитних шоломів у регіоні не є простим. "Якщо ми вводимо миротворчий контингент, ми мусимо пам’ятати, що Росія – сторона конфлікту. І це означає, що вона не може брати участь в миротворчій операції", - наголосила екс-радник НАТО з питань оборони Евелін Фаркас. А колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу пропонує залишити поза миротворчою групою не лише РФ, але й Україну. На його думку, це може посприяти згоді Путіна на вхід миротворців, однак проблема швидкості розгортання місії все одно залишатиметься першочерговою. "Яка б не була миротворча операція, вона має заходити дуже швидко, аби швидко встати на місце російських і проросійських сил. Але ООН не вміє робити швидких операцій, це зазвичай триває по півроку", - пояснив Вершбоу.

Поки тривають перемови, Росія попередила США і Канаду, що поставки летальної зброї Києву зведуть нанівець усі мінські домовленості. Реакція на ці погрози американського спецпредставника не була приємною для Кремля. "Україна веде війну на своїй території, захищаючись від окупації, її солдати щотижня гинуть там, захищаючи країну. Тому варто дивитися на це не з погляду можливої ескалації конфлікту, а виходячи з того, як країні краще захистити себе", - наголосив Волкер.