Раді пропонують відмовитися від внесення змін до Конституції

Верховній Раді України пропонують запровадити мораторій на розгляд та голосування за зміни до Конституції під час роботи парламенту шостого скликання.. Така ідея міститься у проекті постанови №4690, внесеному двома нардепами від НУ-НС Юрієм Костенком та Ярославом Джоджиком.

У пояснювальній записці автори постанови стверджують, що таке рішення спрямоване на “створення умов політичної стабільності для ефективної роботи законодавчої та виконавчої вертикалі”, а також на “концентрацію зусиль Верховної Ради” на законодавчій роботі з розробки антикризових законопроектів.

Передбачається, що у разі прийняття в сесійному залі ВР постанова набуде чинності одразу ж – з дня голосування. Та втратить чинність “у перший день роботи новообраного складу Верховної Ради України, після проведення чергових або позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України”.